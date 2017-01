BRØNDERSLEV: Brønderslev Bokseklubs deltagelse i weekendens store turnering, Viking Box Cup, i Nørresundby, var en succes.

Lørdag boksede alle tre Brønderslev-boksere og alle vandt deres kampe. Fjervægteren Mansur Gaurgashvili lagde ud mod den arrangerende klubs Nikolas Christensen, Lindholm Bokseklub. I en velbokset kamp, vandt Mansur alle tre omgange og fik sejren med dommerstemmerne 5-0.

Så var det letvægtsbokseren Mohammad Malek Masouds tur, han mødte nordmanden Frederik Dahl, Dahl blev stoppet i anden omgang på grund af kraftigt næseblod, men da kampen blev bokset i det der hedder U 17, skulle den afgøres på point, sikker 5-0 til Malek, og så var to boksere fra Brønderslev klar til søndagens finaler.

Den sidste Brønderslev-bokser i ringen lørdag, var den 15 år gamle Bislan Khadzhiabdulaev i sværvægt, som gik direkte i finalen. Han mødte den to år ældre Dmytro Krysylik fra Odder Bokseklub, og efter en meget lige kamp vandt Bislan med dommerstemmerne 3-2, det skulle nok have været 5-0, men ok, det var en meget tæt kamp, med en velfortjent guldmedalje til Bislan.

Søndagens finaler gav en guld og en sølvmedalje til Brønderslev Bokseklub. Først var Mansur i ringen mod en bokser fra Lemvig som han tabte klart til for en måned siden. Men denne gang fik Lemvig-bokseren, Simon Cialihar, kam til sit hår. Efter tre omganges velbokset kamp med masser af slagudvekslinger, ventede alle spændt på afgørelsen af den lige kamp, men desværre, for Mansur, vandt Simon med alle fem dommerstemmer. Ok herfra, men den kunne lige så godt have tippet over til Mansur, men en sølvmedalje er nu heller ikke så dårligt.

Sidste Brønderslev-bokser i ringen var Mohammad Malek Masoud i letvægt. Han mødte også en bokser fra Lemvig, men her var ingen tvivl. Efter tre omganges intens fight kunne Malek lade sig hylde som vinder med 5-0 og samtidig guldmedalje. Flot kamp af Malek, som forståeligt var meget glad

- Det var en god weekend for Brønderslev Bokseklub - fem kampe, fire sejre samt to guldmedaljer og en sølvmedalje, siger træner Erik Thrane.