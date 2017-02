BRØNDERSLEV: Der var succes og guldmedaljer til BI’s talentfulde hold i rækken for 40+ ved weekendens landsmesterskaber i indefodbold.

Søndag eftermiddag kunne Tommy Dahl, Brian Thomasen, Robert Nielsen, Lennart Bønnelykke og Thomas Krog i Vejle lade sig hylde som vindere af B-rækken. Holdet sluttede turneringen med fire sejre på stribe og virkelig flot spil.

Lørdagens kvalifikationskampe var uhyre tætte. Et et-måls nederlag til de senere A-række vindere fra Brande, blev afgørende for, at BI’erne røg i B-rækken.

- Vi havde ikke haft en eneste træning sammen før den første kamp. Det blev nok afgørende for, at vi missede kvalifikationen til A-rækken. Til gengæld viste vi i løbet af turneringen, at vi hørte til de allerbedste hold. Ingen gik op i at blive topscorer. Alle ofrede sig 100 procent for holdet, siger holdets spillende træner, Lennart Bønnelykke, der også fortæller, at der blandt spillerne på de andre hold ved landsmesterskabet var adskillige spillere, der tidligere har spillet fodbold i Danmarks bedste fodboldrække.

Søndagens tre kampe i B-rækken vandt BI’erne suverænt med en målscore på 18-8.

- Udover fodbolden var der plads til kortspil, hygge, en øl og noget lækkert mad. Det er et virkelig godt arrangement. Jeg håber, at vi næste år kan stille med BI-hold i flere rækker, slutter Lennart Bønnelykke.