HANSTHOLM: Industrifiskeriet har kurs mod et gyldent år.

Det Internationale Havforskningsråd, ICES, offentliggjorde torsdag sin rådgivning for årets fiskeri af den vigtige industrifisk tobis.

Den åbner mulighed for at fange 486.000 tons i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

I 2016 kunne de danske industrifiskere knap 30.000 tons.

Jan N. Hansen, formand for Hanstholm Fiskeriforening, glæder sig over at der nu er grundlag for et godt industrifiskeri.

- Det er afgørende vigtigt både for fiskeriet, for havne og lokalsamfund samt for fiskemelsfabrikkerne i eksempelvis Hanstholm og Skagen er industrifiskerne har mulighed for at få nogle ordentlige fangster, når fiskeret åbner 1. april. Der er meldt en meget stor mængde ud, nu bliver opgaven blot at udnytte den bedst muligt, siger Jan N. Hansen.

Hanstholm-fiskernes formand havde forventet en væsentlig større tobiskvote i år end tilfældet var i 2016, hvor industrifiskeriet stort set ikke havde adgang til at fiske tobis.

- Vinterens skrabetogter gav en forventning om, at bestanden af tobis var god, og med den kvote, ICES anbefaler, holder det stik, siger Jan N. Hansen.

De danske industrifiskere skal helt tilbage til 2010 og 2011 for at finde et par år, hvor tobiskvoten var tilnærmelsesvis ligeså god.

Dengang kunne de fange henholdsvis 292.000 og 282.000 tons tobis.

Værdien af landingerne var på 472 mio. kroner i 2010 og 455 mio. kroner i 2011.

Sidste år landede de danske industrifiskere tobis til en værdi af 61,5 mio. kroner.