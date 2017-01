BRØNDERSLEV: De godt 400 elever samt lærere og øvrigt personale blev tirsdag kort før klokken 14 evakueret, da brandalarmen gik fra et handicaptoilet. Gymnasiet har en procedure, at alle forlader bygningerne, når brandklokkerne ringer. Rektor Per Knudsen kan konstatere, at evakueringen foregik helt planmæssigt.