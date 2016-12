BRØNDERSLEV/ØSTER BRØNDERSLEV/vrå: Der blev spillet håndbold i tre haller i den årlige juleturnering, som håndboldklubberne i Brønderslev, Øster Brønderslev og Vrå var arrangør af.

Der deltog 75 hold i turneringen lige fra U8 til U14, og der var kampe i Brønderslev Hallerne, Østsidehallen i Øster Brønderslev samt i Idrætscenter Vendsyssel.

- Der er behov for en del frivillige, men det er ikke noget problem. Forældre stiller gerne op for at hjælpe med de mange opgaver, og der kræves ekstra folk, når der spilles så mange steder, fortæller Ole Hansen fra BI-Håndbold.