HJØRRING: I løbet af sidste uge og weekenden var der flere indbrud i villaer rundt om i Hjørring.

På Egevej var der natten til fredag indbrud i en villa, hvorfra der blev stjålet kontanter og sølvtøj.

Fredag eftermiddag gik det ud over en villa på Skuldsvej, hvorfra der blev stjålet parfume og smykker.

På Østerlund blev der stjålet smykker og en Flora Danica-halskæde fredag aften, mens der på Hymersvej blev stjålet en bærbar Asus-computer, en iPad, en Samsung-tablet, smykker, et Olympus kamera og en minkpels.

Endelig var der lørdag eftermiddag indbrud på Eriksvej, hvor der blev stjålet en HTC mobiltelefon med oplader.

Fælles for alle indbruddene var, at tyven kom ind ved at brække et vindue op.

Den har også været gal i Bindslev: Fredag aften var der to indbrud i villaer - nemlig på Havevej og i Sjællandsgade.

På Havevej blev der stjålet en iPad, en telefon med oplader, en sparebøsse med kontanter, en skoletaske og smykker, mens der i Sjællandsgade tilsyneladende ikke blev stjålet noget.

Heller ikke Sindal er gået ram forbi: På Østerlund forsvandt der fredag aften en PlayStation, en Bose soundbar, en ASUS bærbar computer, smykker og et Pandora-armbånd.

I Sjællandsgade foregik det ligeledes fredag aften, hvor en dør blev brækket op. Her er der tilsyneladende ikke stjålet noget, mens indbruddet slet ikke lykkedes i en villa på Østerlund, hvor det alene blev ved forsøget på at komme ind.-høj