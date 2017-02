BRØNDERSLEV: Der blev torsdag aften ved 20.30-tiden begået hærværk på biler ved Bredbånd Nords afdeling på Håndværkervej i Brønderslev.

Hærværket bestod primært i, at dækkene var skåret op.

Det lykkedes politiet, via overvågningskamera, at spore gerningsmandens bil, så senere på aftenen blev en 44-årig mand anholdt på en adresse i Nibe. Manden blev fundet i besiddelse af den kniv, der var blevet brugt til at skære dækkene op, og han blev sigtet for hærværket.