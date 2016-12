Julehygge for fuld udblæsning

Tysklands landstræner advarer mod at udvide fodbold-VM

Liverpool-profil sigtet for spirituskørsel

Nu begynder ræset: Vi bytter gaver for en kvart milliard

Stormvarsel får færgeselskaber til at aflyse

Mand ramt af politiets skud under anholdelse

Kristian Werner Pedersen løb i mål med sin far ved sin side.

Han fortæller, at drivkraften er kammeratskabet og det sociale liv ved løbene.

Kristian Werner Pedersen løb sit første halvmaraton den 1. september 2013, i tiden 1 time og 27 minutter. Det var Aalborg Fjord Marathon, og Kristian Werner Pedersen blev så bidt, at han har løbet 50 løb alene i år.

