BRØNDERSLEV: - Jeg vil gerne hjælpe andre. Det siger lektor Knud Jørgensen, Brønderslev, der fredag fylder 70 år.

Han er meget engageret i frivilligt arbejde. Han er formand for Frivilligrådet, Integrationsrådet og for Røde Kors’ lokalafdeling.

Knud Jørgensen kan glæde sig over, at Røde Kors’ genbrugsforretning går rigtig godt.

- Genbrug er in, og vi synes selv, at vi har mange gode ting, som kunderne kan bruge, siger Knud Jørgensen. Røde Kors har netop sendt 75.000 kr. til Katastrofefonden, og der er op til jul uddelt 59 julekurve med dagligvarer til familier, der dermed fik en god juleaften.

- I begyndelsen uddelte vi 15 kurve, og firdoblingen er tegn på, at flere får det vanskeligt, mener Knud Jørgensen. Allerede i oktober indløber de første ansøgninger om en julekurv.

Røde Kors har succes med sit lektieværksted.

- Det er et frirum for mange. Der er stor opbakning til at bistå de nye borgere med lektier.

I 2011 indledte Røde Kors et cykelprojekt, og siden da er der 750 flygtninge, der har fået en cykel.

- Borgere er flinke til at aflevere cykler til os, som vi reparere og udleverer til flygtninge. De er meget glade for at få en cykel, for der er jo nogen afstand fra f.eks. Knudsgade til Sprogskolen, så en cykel er vigtig for mange.

Fire frivillige sætter cykler i stand i Ginge-bygningen i Godsbanegade. Det er ikke kun cykler, der sættes i stand. Der er også flygtninge, der kommer for at få lappet cyklerne.

Røde Kors har senest taget initiativ til et cykel-projekt for kvinder. Her lærer de at cykle - først på en motionscykel og senere på en rigtig cykel. Mange kvinder har aldrig før cyklet, så det kan godt tage et års tid, inden de kan sendes ud på egen hånd.

Der er også sammen med politiet holdt to færdselssikkerhedskurser for nye borgere, inden de ledes ud i trafikken.

Frivilligrådet, som Knud Jørgensen er formand for, er et talerør over for Brønderslev Kommune.

- Her fastlægges blandt andet, hvad de frivillige kan og ikke må, fortæller Knud Jørgensen.

- De frivillige skal være en ekstra hånd. De skal ikke afløse fast ansatte ved kommunen. Det er vi meget opmærksomme på.

- For at have styr på, hvad man som frivillige kan, er der lavet samarbejdsaftaler mellem de frivillige organisationer og kommunen. Det forhindrer, at frivillige ikke presses til noget, de ikke må. Vi skal huske på, at vi kommer som frivillige personer. Ikke som fagpersonale.

Integrationsrådets opgave er at bistå med integration af de nye borgere.

Højt på Knud Jørgensens ønskeseddel står et fælleslokale, hvor lokale kan mødes med flygtninge.

- Det skal helst være et sted, hvor alle kan komme. Nogle vil ikke komme i kirkerne og andre ikke i Mælkebøtten. Men hvis vi fik et fælles lokale, kunne det hjælpe meget i integrationsarbejdet.

Knud Jørgensen er uddannet cand. mag. I 34 år var han ansat på Hasseris Gymnasium, hvor han underviste og var studievejleder. Han varetog samme sted tillidshvervet som lærerrådsformand i 15 år.

I februar 2011 gik han på efterløn, og formår både at nyde og udnytte sin frihed efter arbejdslivet.

Dagene fylder han gerne med musik, rejser, afslapning, litteratur og familie. Og ved siden af er der så masser af overskud og energi til frivilligt socialt arbejde.

Knud Jørgensen var gennem en årrække været politisk engageret. Han har været aktiv i SF, men valgte senere Socialdemokratiet. Fra 1989 til 2001 og igen fra 2005 til 2009 var han medlem af Brønderslev Byråd.

Han har tidligere beklædt formandsposten for Socialdemokraterne i Brønderslev.

Knud Jørgensen var med-initiativtager til Parkfestivalen i Hedelunds-anlægget, og han er fortsat med til at sikre den årlige musik- og kulturdag i parken.

Knud Jørgensen fik i fjor Spar Nords initiativpris, og de 10.000 kroner blev brugt til musik i parken. Det rakte til flere arrangementer, og der er stadig penge til endnu ét arrangement i 2017. Det ærgrer Knud Jørgensen, at det kniber med kommunalt tilskud til initiativet, hvilket betyder, at Parkfestivalen går på jagt efter penge fra anden side.

I en årrække har han været Brønderslev Kommunes repræsentant i Brønderslev Kulturskoles bestyrelse. Han er næstformand i AOF Aftenskole samt i bestyrelsen for Saltum Strand Grundejerforening.

Knud Jørgensen er gift med læge Karen Jørgensen. Sammen har de børnene Louise, der er læge i København, Laust, der er geofysiker i Bergen samt Theis, der er økonomi Finansministeriet i København. Desuden har de fem børnebørn. Den runde dag fejres med familien i København.