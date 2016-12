TYSKLAND: Den føderale anklagemyndighed i Tyskland efterlyser officielt den mistænkte 24-årige tuneser Anis Amri for et blodigt angreb på et julemarked i Berlin mandag aften. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Han kan være bevæbnet og farlig, hedder det.

Dusør på 100.000 euro

Myndighederne udlover en dusør på 100.000 euro - omkring 743.000 kroner - for oplysninger, der kan føre til en pågribelse af den eftersøgte.

Den tunesiske mand er også tidligere blevet efterforsket for et planlagt angreb. Efterretningstjenesterne siger, at han havde haft kontakter til islamistiske netværk.

Anklagemyndigheden siger, at politiet over hele Tyskland er sat ind i eftersøgningen af tuneseren.

I Tunesien har politiet indledt afhøringer af den eftersøgtes familie, siger unavngivne sikkerhedskilder til nyhedsbureauet AFP. Kilderne siger, at Amri har været anholdt flere gange i Tunesien for påstået narkotikamisbrug.

Han forlod angiveligt sit hjemland i 2011 efter den demokratiske revolution i landet, hvor diktatoren Zine El Abidine Ben Ali blev styrtet. Den mistænkte tilbragte tre år i Italien, skriver AFP.

Stod til udvisning

Tuneseren havde søgt om asyl i Tyskland, og han stod til at skulle udvises fra forbundsrepublikken. Det oplyser indenrigsministeren i Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger.

I lufthavnen Schönefeld i Berlin havde politiet allerede tidligere på dagen billeder af den eftersøgte, når de undersøgte passagerer.

Politiet skal have fundet den eftersøgtes id-dokumenter under førersædet i den lastbil, som torpederede folkemængden på julemarkedet mandag aften. 12 blev dræbt og omkring 50 kvæstet.

Tuneseren skal have anvendt flere forskellige identiteter.

Myndighederne havde sent tirsdag modtaget over 500 tips.

Den militante gruppe Islamisk Stat hævder at stå bag angrebet.

