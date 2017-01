Tyv ville have arbejdsro

- Peter Scheining er kendt fra tv-programmet ’ekstrem fed’, og han har tabt 85 kilo. Nu er han både foredragsholder, coach og mentaltræner. Han vil blandt andet fortælle om, hvordan man med et fornyet mindset kan opnå succes med de ting man drømmer om, samt give teknikker man kan bruge selv, fortæller Rikke Kaasing Hedegaard fra R-Fittness.

BRØNDERSLEV: R-Fittness i Brønderslev holder lørdag klokken 13 et arrangement med Peter Scheining.

