NORDJYLLAND: Det 51-årige folketingsmedlem Ib Poulsen fra Thisted blev onsdag aften valgt som ny folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Brønderslevkredsen. Han afløser Erik Høgh-Sørensen, der før jul blev opstillet i Hjørringkredsen - som var den, Ib Poulsen senest opnåede valg i.

Ib Poulsen, der også sidder i kommunalbestyrelsen i Thisted, blev valgt i en afstemning mod Flemming Rasmussen fra Ålbæk.

Af de 25 stemmeberettigede deltagere i opstillingsmødet stemte 16 på Ib Poulsen, mens modkandidaten fik ni stemmer.

Undsagt af lokalforening

Brønderslevkredsen omfatter to kommuner, Jammerbugt og Brønderslev.

På forhånd havde bestyrelsen i lokalforeningen i Brønderslev Kommune undsagt Ib Poulsen, som de fandt uegnet som kandidat. Formanden for Brønderslev-foreningen, Preben Jensen, lod forstå, at skulle Ib Poulsen alligevel blive stillet op, vil han og bestyrelsen ikke føre valgkamp for ham.

Opstillingsmødet blev holdt i Brovst.