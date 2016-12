VORUPØR: Skal der bades? Ja, selvfølgelig.

Arrangørerne af vinterbadefestivalen i Vorupør besluttede onsdag formiddag at gennemføre fjerde juledags store vandgang helt som planlagt. I hvert fald næste.

De forventede 200 vinterbadere skal ikke hoppe i havbadet i Vorupør, som de har gjort de foregående år. Forklaringen er meget simpel. Stormen Urd, som for hen over landet 2. juledag, har fyldt havbadet med sand.

- Heldigvis har vi andre muligheder, så de badende går i det rigtige hav på nordsiden af molen, siger Per Møller Nielsen fra Vesterhavscafeen i Vorupør. Han er med i gruppen bag vinterbadefestivalen.

Urd har på flere områder ændret arrangørernes planer for fjerde juledags badedag. Således er saunaen, der er opstillet til lejligheden og til glæde for de badende, splittet ad i atomer, fortæller Per Nielsen.

- Så der bliver ingen sauna, men vi laver et varmtvandsbassin - og så er der også fri bar, lover han og tilføjer, at regningsbåden fra Vorupør vil være i vandet, mens der bades. Som et signal om, at der er tænkt på badesikkerheden.

Arrangørerne sender i løbet af onsdag mail ud til de omkring 120 forhåndstilmeldte vinterbadere og orienterer om de ændringer i programmet, som Urd er årsag til.

- De skal vide, at vi gennemfører, hvordan og hvorfor tingene bliver, som de er, siger Per Møller Nielsen, som regner med, at der i lighed med tidligere kommer et par hundrede badende med mod på et havbad i morgen onsdag klokken 16.

Denne gang i det rigtige hav.