HJØRRING: En politipatrulje fattede torsdag eftermiddag mistanke om, at noget var galt med en bilist, som var ved at køre ud fra en parkeringsplads på Bispensgade i Hjørring.

Mistanken skulle vise sig at være berettiget, for da ordensmagten bad den 23-årige fører om at blæse i narkometret, gav det udslag.

Men hermed var det ikke slut.

Manden havde også 331 gram hash i bilen, og da det ikke kan forklares som en smule til privatforbrug, bliver han sigtet for at have tænkt at sig at sælge.

Og så havde han i øvrigt ikke noget gyldigt kørekort. For det har han fået frakendt.