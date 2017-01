FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Havn og Vendsyssel Håndbold har forlænget hovedsponsor aftalen til og med 2019.

- Vi er utrolig stolte og taknemmelige for den opbakning som Frederikshavn Havn viser Vendsyssel Håndbold. Sådanne aftaler forpligter os, til hele tiden at udvikle os som klub, samt skabe den kommunikation og de rammer der skal til, for at sikre brandingen af Frederikshavn Havn, siger Jan Hansen, direktør i Vendsyssel Håndbold.

Direktør Mikkel Sørensen, Frederikshavn Havn udtaler:

- Vi ser frem til det fortsatte samarbejde som hovedsponsor. Det er en aftale som har givet os masser af synlighed både lokalt, regionalt op landsdækkende, det viser de eksterne målinger som der er lavet på klubbens markedsværdi.

- Vi ser det positivt at Vendsyssel Håndbold har fokus på udvikling af de lokale talenter, netop udvikling af talenter er en vigtig del af vores værdier som virksomhed, det gælder i mange henseender da talenter skal være med til at skabe arbejdspladser samt besætte de jobs der er i landsdelen. Sport og kultur er ligeledes et vigtigt trækplaster i tiltrækning af virksomheder og borgere.

- Vendsyssel Håndbolds ambitioner om at komme i Ligaen er noget vi gerne vil hjælpe dem på vej til og ser det som en spændende rejse, som vi håber mange andre vil bakke op om.