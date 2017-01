HANSTHOLM: Bestyrelsen i Hanstholm Havn har netop behandlet og godkendt udbudsmaterialet vedrørende udvidelsen af havnen - med en forventet offentliggørelse 1. februar 2017.

Det fremgår af en pressemeddelelse, der er udsendt af havnen onsdag aften - efter at økonomiudvalget i Thisted Kommune er blevet orienteret om status.

- Jeg er meget glad for, at vi nu er nået til endnu en milepæl i processen frem mod en udvidelse af Hanstholm Havn, og jeg er overbevist om, at der vil være stor interesse fra såvel danske som udenlandske entreprenører for at byde på opgaven. Jeg ser frem til at modtage nogle meget attraktive tilbud, der imødekommer vore krav til pris, kvalitet og funktionalitet for havneudvidelsen og efterfølgende forhandling af indkomne tilbud, siger bestyrelsesformand Martin Vestergaard.

Anlægsinvesteringen forventes at ligge i størrelsesordenen en halv milliard kroner.

Udbudsprocessen med udvælgelse af tilbudsgivere, forhandling samt valg af vindende entreprenør af opgaven forventes at strække sig frem til september 2017.

Selve byggeperioden forventes at løbe over tre år - startende foråret 2018 - og følger dermed den tidligere udmeldte tidsplan med en forventet færdiggørelse i 2020.

Det fremgår i øvrigt af pressemeddelelsen, at myndighedsbehandling af VVM-ansøgning og ændring af lokalplan i forbindelse med udvidelsesprojektet - samt opstilling af tre vindmøller på Roshagemolen - er sat i gang i samarbejde med Thisted Kommune.

Der vil i den kommende tid blive udsendt debatoplæg i høring for begge projekter.