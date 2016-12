DANMARK: Man skulle tro, at rovfuglene ved, at de ikke skal flyve i nærheden af vindmøller. Ikke desto mindre har forskere fundet ud af, at rovfugle på træk ændrer deres retning og flyver direkte mod vindmøllerne. Det skriver Videnskab.dk.

Tidligere undersøgelser har ellers peget på, at kollisioner med vand- og havfugle ikke er et problem.

Men rovfuglenes adfærd omkring møllerne har hidtil ikke været undersøgt. Derfor har forskere kigget nærmere på rovfuglenes aktivitet omkring havvindmølleparken Rødsand II i Østersøen.

- Hvis det, vi ser ved Rødsand II, er et generelt fænomen, så er rovfugle, og måske også andre fugle, langt mere sårbare for at kollidere med havmøller, end man har vidst, siger biolog Henrik Skov ved DHI Water and Environment i Hørsholm, som står bag undersøgelsen sammen med forskere fra Aarhus Universitet, til Videnskab.dk.

I Danmark er vi med langt fremme, når det gælder havmølleparker, og mange flere ventes at være på vej. Studiet peger på, at man skal tage rovfuglene med i overvejelserne omkring placering af nye havmølleparker.

- Det er et interessant studie, fordi det understreger vigtigheden af, at vindmølleparker placeres hensigtsmæssigt i forhold til rovfugles træk over havet, siger seniorrådgiver Ole Roland Therkildsen på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, som har læst studiet, men ikke selv deltaget, til Videnskab.dk.

Indtil nu har man ikke undersøgt rovfuglenes adfærd omkring havvindmølleparkerne, fordi der hverken er mange rovfugle eller vindmølleparker.

Problemet opstår særligt omkring efterårs- og forårstrækkene, hvor rovfuglene følger nogle afgrænsede trækkorridorer.

- Vi havde en teori om, at de måske tiltrækkes havmøllerne, fordi vi i nogle tilfælde har set, at sådan noget som broer bliver anvendt af rovfugle som en ledelinje, simpelthen fordi de er så bange for at flyve over åbent hav, siger Henrik Skov.

Han forklarer, at havvindmølleparkerne af fuglene kan blive set om en ø, hvor de kan få et hvil.

Du kan læse hele historien om rovfuglene og havvindmølleparkerne hos Videnskab.dk: http://videnskab.dk/teknologi-innovation/havvindmoeller-kan-vaer e-en-alvorlig-trussel-mod-rovfugle.