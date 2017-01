SÆBY: Ejerne af de 100 feriehuse i Dansk Folkeferies tidligere ferieby Sæby Søbad siger massivt nej til helårsboliger i feriebyens centerbygning.

Helårsboliger tæt ved feriehuse, der en del af året lejes ud til lejrskoler, rummer en indbygget konflikt, sagde en af feriehusejerne, Anders Kjærulff på et debatmøde torsdag aften på Sæby Søbad.

Centerbygningens ejere, Marie og Lars Dannervig, opgav for snart to år siden at drive restauranten på Sæby Søbad, og siden har restaurant, selskabslokaler og konferencerum stået tomme.

Men torsdag var søbadets store konferencelokale fyldt til bristepunktet med omkring 100 feriehusejere og sæbynitter, som kom for at deltage i debatten om centerbygningens fremtid.

Baggrunden er, at Dannervigs har fået udarbejdet to projektforslag om udnyttelse af centerbygningen til helårsboliger. Det ene forslag forudsætter en udvidelse af den bestående bygning, så der bliver mulighed for at indrette 23 helårsboliger.

Hans Madsen, ligeledes feriehusejer, betegnede forslaget om helårsboliger som den anden katastrofe i feriebyens historie.

Den første indtraf, da Dansk Folkeferie i 2007/08 solgte feriehusene og centerbygningen hver for sig.

Opsplitningen gjorde det vanskeligt at opnå rentabel drift af restaurant og konferencecenter.

Han forudså, at helårsboligerne med den unikke beliggenhed 50 meter fra havet, vil blive købt af ældre mennesker.

Sælg til markedspris

- De vil blive udsat for børn, der råber og skriger ved feriehusene. Så vil de ældre klage, fortsatte han og opfordrede politikerne til ikke at tillade helårsboliger i centerbygningen.

- I må ikke lade det ske, lød hans appel.

Han foreslog i stedet, at Dannervigs sælger til den pris markedet vil give f. eks. til anvendelse af bygningen som hotel.

Andre pegede på, at opførelse af et nyt badeland både kunne rette på den haltende udlejning af feriehuse og samtidig understøtte driften af restauranten.

En anden løsning

Brian Fabricius, Hotel Viking, forklarede ud fra egne erfaringer, hvorfor det ikke er muligt at drive Sæby Søbad som konferencecenter og restaurant uden at have rådighed over et stort antal sengepladser.

Han vurderede, at der er mulighed for at drive virksomheden videre, hvis konferencecentret opnår fuld dispositionsret over de 100 nu privatejede feriehuse.

Alternativt må ejerforeningens medlemmer bidrage økonomisk til centrets drift, hvis de mener restaurant og fællesfaciliteter repræsenterer en værdi ved udlejning af husene.

Mogens Blæhr fremførte, at helårsboliger i centerbygningen bliver en sten i skoen for at realisere planerne om strandpark i området nord for havnen.

Mødet på Sæby Søbad var arrangeret af kommunen som i led en foroffentlighedsfase. Den varer til 15. februar, og inden da kan alle komme med alternative forslag til centerbygningens fremtidige anvendelse.

Først derefter tages der politisk stillingtagen til, om der skal udarbejdes lokalplan med bestemmelser om, at centerbygningen kan ombygges til helårsboliger.