FREDERIKSHAVN: Egentlig var Henny Jensen og hendes mand torsdag den 22. december parat til at køre til Amager for at holde familiejul, men kort forinden blev hun ringet op af Pernille Thygesen, mediekonsulent i NORDJYSKE medier, der kunne fortælle, at hovedpræmien i årets julekonkurrence fra NORDJYSKE Medier og Handels og Virksomhedsforeningen FREDERIK, var udtrukket med Hennys navn på.

67 gavekort a 600 kroner til en samlet værdi af 40.200 kroner lød præmien på, og det fik spontant Henny til at udbryde:

- Det lyder vel nok dejligt.

Henny Jensen udsatte derefter juleturen til Amager, så hun kunne nå at tage de mange gavekort i nærmere øjesyn hos NORDJYSKE Medier i Tordenskjoldsgade.

- Jeg har en enkelt gang tidligere vundet et enkelt gavekort på 600 kroner til Sportsmaster, men at vinde så stor en præmie har jeg aldrig været udsat for, storsmilede Henny.

Hun handler langt hovedparten af sine indkøb i de fysiske butikker i Frederikshavn, og julegaverne var stort set i hus denne torsdag den 22. december.

- Men med de mange gavekort kan det da godt være, at nogle familiemedlemmer får lidt ekstra, lød det fra den glade vinder af hovedpræmien.

- Nu skal jeg lige hjem og sunde mig og have en kop kaffe med min mand, inden vi tager på juleferie, sluttede Henny Jensen, der i øvrigt har holdt avisen siden 1967 og i barndomshjemmet altid fik Vendsyssel Tidende.

Mange deltagere

Hos både NORDJYSKE Medier og Handels og Virksomhedsforeningen FREDERIK glæder man sig over den store deltagelse i årets julekonkurrence.

- Sidste år havde vi 10.432 kuponer med i konkurrencen, og denne gang var der omkring 30.000 kuponer, fortæller Pernille Thygesen.

Hos FREDERIK glæder handelschef Dan Kobberup sig både over de mange kuponer og butikkerne opbakning.

- De mange kuponer er lig med en omsætning for 30 mio. kroner i de deltagende butikker i byen, og det fortæller os, at de fysiske butikker godt kan matche nethandlen, når vi står sammen.

I årets julekonkurrence blev der i alt udtrukket 272 vindere, hvoraf 269 vandt 600 kroner, 3 vandt hver 5000 kroner, mens Henny Jensen altså blev den heldige vinder af i alt 40.200 kroner.