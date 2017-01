OVERBLIK: Mistænkt for lufthavnsdrab er Irak-veteran

Aftalen med Michael Agerholm indebærer, at den tidligere helsemesse fremover - i endnu højere grad - vil få karakter af en messe med fokus på "alternativ behandling & livsanskuelse, krop og sjæl".

- Derfor er jeg også meget glad for, at Michael Agerholm vil overtage vores Helsemesse i Aars og forhåbentlig løfte den til nye højder, siger adm. direktør i Messecenter Vesthimmerland, Nicolaj Holm.

Michael Agerholm afholder i forvejen "Messer for Alternativ Behandling" i flere andre jyske byer og har i det hele taget et indgående kendskab til den alternative behandlerverden.

Det ligger fast, efter at messecenteret netop har indgået en flerårig aftale med messearrangør Michael Agerholm om afviklingen af den hidtidige "Helse, Sundhed og Velvære"-messe i det vesthimmerlandske.

AARS: I de kommende år vil der i endnu højere grad blive mulighed for at snuse til alternative behandlingsformer i Messecenter Vesthimmerland.

De alternative behandlingsformer vil i fremtiden i endnu højere grad komme til at dominere den hidtidige helse- og sundhedsmesse i Aars. Arkivfoto

