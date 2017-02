BRØNDERSLEV: Brønderslev Kommune vil ikke give indsigt i en redegørelse, som blev udarbejdet efter et forhandlingsforløb, hvor kommunen i 2016 varslede massefyring af op til 38 medarbejdere i ældresektoren.

- Jeg går ind for fuld offentlighed, men hvis et dokument kan skade navngivne medarbejdere, så skal vi være varsomme med at give indsigt, forklarer borgmester Mikael Klitgaard (V).

NORDJYSKE har i flere omgange forsøgt at få indsigt i redegørelsen, men det afvises med begrundelse om, at der er tale om et internt arbejdsdokument.

Redegørelsen blev i sin tid forlangt af de socialdemokratiske medlemmer i byrådet, efter den varslede massefyring førte til massive protester og en demonstration ved et ældrecenter.

En vred og skuffet politiker

"En politisk aftalt besparelse har nu uden vores viden udviklet sig til et blodbad, som får stor betydning for beboere og personale på plejecentrene. Jeg er både vred og skuffet og forlanger en redegørelse for, hvordan en aftalt besparelse på ældreområdet på få måneder kan vokse til det dobbelte. Redegørelsen skal også fortælle, hvorfor embedsmænd, borgmester og formanden for ældreomsorgsudvalget har valgt at gennemføre forhandlinger om massefyring på en måde, der kun kan betegnes som kluntet og meget lidt professionelt"", lød en del af begrundelsen fra Arne M. Jensen (S). Nu siger han:

- Det er rigtigt, at der bliver nævnt navne i redegørelsen, så den egner sig nok ikke til at komme ud af det interne. Jeg er nok enig i, at der ikke uden videre bør gives indsigt, siger Arne M. Jensen.