INDLAND: Danskerne har i december fyldt de digitale indkøbskurve med julegaver i hobetal. Men så snart papiret er flået af gaverne, sender flere danskere julegaverne lige i hovedet på netbutikkerne igen. Måske skal den ombyttes eller måske vil man bare gerne have sine penge igen. Uanset hvad, skal nogen betale for returfragten. Men hvem?

Ifølge en ny undersøgelse, foretaget af A&B Analyse for e-mærket, tror mere end hver fjerde dansker, at der er webshoppen, der skal til lommerne, når der skal betales for returnering af gaven. Sådan forholder det sig dog ikke.

- Når man handler på en webshop, skal man ifølge loven selv betale for omkostningerne til returnering. Flere webshops tilbyder dog af egen vilje gratis returnering og sender eksempelvis et fragtlabel med pakken, siger Camilla Engel Post, chefjurist hos e-mærket.

Selvom flere og flere webshops melder sig på banen og tilbyder fri returnering, er der også mange, som ikke gør det, eller som tilbyder fri ombytning i stedet for. Og selvom det kunne lyde sådan, er det ikke det samme, fortæller chefjuristen.

- Hvis webshoppen tilbyder fri ombytning, betaler den kun fragten, hvis du bytter til en anden vare. Vil du derimod returnere varen og have pengene tilbage, skal du selv betale for fragten.

Det står altid i handelsbetingelserne, hvordan webshoppens returneringsvilkår er, og derfor opfordrer Camilla Engel Post forbrugerne til at tjekke handelsbetingelserne, før de returnerer varen, da det har afgørende betydning for, hvem der skal have pungen op af lommen.

På samme måde står det også i handelsbetingelserne, om varen kan byttes eller ej, samt hvor lang byttefrist kunderne har. Op til jul tilbyder de fleste webshops udvidet byttegaranti. Nogle ind til årets slutning og andre til en gang i det nye år.

- Det er jo træls, hvis man prøver at bytte en vare i januar, og byttefristen er overskredet. Derfor bør man altid lige tjekke ens vilkår, så man ved, hvor lang tid man har. Det kan jo også være, at gaven slet ikke kan byttes, fordi den er undtaget fortrydelsesfristen som eksempelvis billetter, eller fordi webshoppen kun tilbyder 14 dages fortrydelsesfrist, som er minimumskravet i loven. Alt det står i handelsbetingelserne, afslutter Camilla Engel Post.