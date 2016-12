FREDSØ: Regnskabsåret 2015/2016 blev et godt år for Fredsø Vognmandsforretning. For virksomheden kunne aflevere et årsresultat på 5,7 mio. kroner, hvilket er en stigning på 1,1 mio. kroner i forhold til året før. Årene før har også budt på fremgang, vidner regnskabet om.

- Stilstand er tilbagegang. Men jeg plejer generelt ikke at udtale mig om regnskaber, siger 47-årige Benny Nielsen, ejer af Fredsø Vognmandsforretning, som oprindelig blev stiftet i 1936.

Han tilføjer dog, at fremgangen og en stabil vækst overvejende skyldes de ansatte.

- Jeg har nogle fantastisk dygtige medarbejdere, roser vognmanden.

Medarbejderstaben tæller 80 mand, mens lastbilflåden er oppe på 60 biler og 15 tillejede. Firmaets egenkapital blev i det seneste regnskabsår opgjort til 18,6 mio. kr.