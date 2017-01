BRØNDERSLEV: Den verdenskendte dirigent Bruno Campo har siden fredag aften gæstet Brønderslev Gymnasium, hvor han øver med elever fra de Nordjyske Kultur- og Musikskoler.

Det hele kulminerer med en koncert på gymnasiet søndag eftermiddag klokken 14.00, hvor der er gratis adgang for alle.

- Tre gange om året samler vi musikere fra alle kulturskolerne i Nordjylland i NUS, NordjyllandsUngdomsSymfoniorkester. De kommer fra alle 10 musikskoler i regionen, og er fra 3. klasse til gymnasiealderen, fortæller Debbie Josephson, der er koordinator for arrangementet og selv medvirker på kontrabas.

Startede som 14-årig

Bruno Campo er opvokset i Guatemala i Latinamerika og begyndte at dirigere allerede som 14-årig.

Han har startet adskillige orkestre rundt om i verden, der alle bygger på idéerne i "El Sistema", en musikpædagogisk metode, der er opstået i de fattige dele af Venezuelas hovedstad, Caracas.

Formålet er at skabe et musikalsk fællesskab, som kan give børn og unge fra socialt og økonomisk dårligt stillede familier bedre muligheder for at skabe andre løbebaner i deres voksne liv.

I dag bruger Bruno Campo metoden til at engagere børn og bidrage til deres musikglæde, og resultatet kan opleves søndag på Brønderslev Gymnasium.

Udover 85 børn og unge fra Nordjylland deltager 20 musikere fra MUSIKSAK fra Århus, så der er over hundrede musikere på scenen til nytårskoncerten i eftermiddag.