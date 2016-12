NORDJYLLAND: Stormen Urd buldrede hen over Nordjylland mandag aften og natten til tirsdag. Og Nordjylland gik ikke ram forbi, oplyser vejr.tv2.dk.

Læs også: Det blev ved materielle skader

Således blev der registreret vindstød noget over grænsen for orkan, som ligger ved 32,6 m/s. Og en Top 5 over de kraftigste vindstød i landet har hele tre nordjyske lokaliteter.

Værst var det i Hirtshals, hvor kraftigste vindstød var på 36 m/s. Hanstholm og Skagen var også godt med: Her blev der målt vindstød på 35 m/s.

Thorsminde på vestkysten noteres for rekorden denne gang: 38,1 m/s.

Dermed ikke sagt, at alle andre steder gik fri. Stort set hele landet har haft vindstød af mindst stormstyrke, hvor grænsen går ved 24,5 m/s, skriver vejr.tv2.dk.

Mens vindene så småt lægger sig, holder DMI øje med vandstanden, der fortsat er truende.

- Vandstanden er faldet på Vestkysten ved Vadehavet, men i Limfjorden og de danske farvande falder vandstanden først i løbet af dagen, måske henad aftenen, siger Dan Nilsvall til Ritzau tirsdag morgen.