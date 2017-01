AARS: Efter 15 års pause er der her i weekenden atter computerparty i messecentret i Aars med knap 400 deltagere fra hele landet.

- Ja havde der i stedet været tale om et afdansningsbal, så havde de omkring 10 deltagende kvinder fået rigtig ondt i danseskoene, påpeger medarrangør Anders W. Christensen med et grin og tilføjer:

- Aldersmæssigt ligger deltagerne fra ni år og op omkring de 35, men der er også flere fædre sammen med deres børn. Den primære gruppe er dog mellem 15 og 20 år.

Weekendtur på 400 kilometer

Yngste deltager blandt de 390 deltagere i computerspillene i messecentret hen over weekenden er ni-årige Frederik Loftager fra Nykøbing Falster.

Han er i selskab med sin storebror Nikolaj på 12 år og sin far, Tommy.

- Jeg deltog selv som helt ung i 1993 i et computerparty her i messecentret, hvor jeg sammen med en flok venner dengang tog toget fra Nykøbing Falster herop. Det gjorde man bare dengang, og da jeg ved et tilfælde så, at computertræffet i Aars nu er genopstået, syntes jeg, at mine to sønner også skulle opleve det, forklarer Tommy Loftager og tilføjer:

- Vi har derfor siden fredag aften sovet i den store sovesal sammen med de andre deltagere, og indtil nu har sønnerne hygget sig. For ni-årige Frederik har det været godt, at han ind imellem som afveksling fra computerspillet blandt andet har kunnet spille floorball med andre i en tilstødende hal.

Lokal duo bag genfødsel

Det er Anders W. Christensen, der sammen med Peugeot-forhandler Klaus Buus i Aars har fået idéen til at genskabe computertræffet i messecentret, hvor der nu modsat for 15 år siden er fokus på spil.

- Egentligt var det slet ikke planen, at weekendarrangementet her skulle være så stort, men lige pludselig kom de centrale aktører inden for e-sport på banen, og via deres store netværk med hensyn til sponsorer er det lykkedes os at stable det store computertræf på benene med et kæmpemæssigt set up af teknisk udstyr, så blandt andet turneringerne på scenen streames løbende, så alle interesserede kan følge med, uanset hvor de befinder sig, forklarer han og tilføjer:

- En stor gruppe frivillige fra rejseholdet i Aars IF står for det praktiske og får til gengæld del i overskuddet.