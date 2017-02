HOBRO: Hvordan lykkedes det at trække verdens største datacenter til Midtjylland og få dét etableret på en mark mellem Hobro og Viborg?

Den historie kan medlemmerne af Junior Chamber Mariagerfjord - og andre interesserede - glæde sig til at høre 7. februar ved et fyraftensmøde i Jutlander Banks lokaler i Hobro.

Til at fortælle om processen - fra de første hemmelige forespørgsler til offentliggørelsen i foråret 2016 - kommer en af Viborg Kommunes tovholdere på projektet, Chief Investment Officer, Kristian Brøns Nielsen.

Kristian Brøns Nielsen var i flere år en af de få i Viborg Kommune med kendskab til, at et internationalt selskab ønskede at etablere sig i kommunen - og at det drejede sig om it-giganten Apple.

I foredraget i Hobro fortæller han om den langvarige, men interessante forhandlingsproces med Apple, om hemmelighedskræmmeriet og om alt det andet, der følger med, når en af verdens it-giganter investerer i vores område.

Til fyraftensmødet er det også er muligt at høre mere om Junior Chamber.

- Vi holder arrangementet som opfølgning på flere gode gæstearrangementer i 2016 - bl.a. vores velbesøgte erhvervsseminar i efteråret og fyraftensmødet om og ved Hydrogen Valley i foråret, fortæller formand Finn Uldael Jensen.

Arrangementet er åbent for alle interesserede, men af hensyn til forplejningen er det nødvendigt med forhåndstilmelding.