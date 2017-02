BRØNDERSLEV: Grethe Libergren, Grønnegade 45, Brønderslev, fylder i dag 65 år.

Er der nogen, der har et hjælper-gen, er det Grethe Libergren. Hun hjælper gerne andre.

Grethe Libergren blev i 2012 medlem af Brønderslev Menighedsråd, hvor hun var yngste medlem, og her udfører hun et meget stort stykke arbejde. Ikke mindst med at være noget for andre.

Inden hun kom i menighedsrådet, var hun ikke mere kirkeligt engageret end de fleste. Et kristendomskursus hos sognepræst Thomas Uth gav hende interesse for det kirkelige arbejde.

Hun havde deltaget i møder omkring alternativ behandling som håndlæsning og healing, men ønskede også at sætte den kirkelige vinkel på.

Efter at have deltaget i kristendomskurset blev hun foreslået til menighedsrådet, og hun blev valgt.

I fire år har Grethe Libergren været aktiv i blandt andet pr-udvalget og integrationsarbejdet. Hun er initiativtager til middag på tværs og en café på tværs for forskellige nationaliteter, og det er et led i integrationsarbejdet.

Grethe Libergren har også været på gaden for kirken. Blandt andet ved Open By Night. Hun er også én af tovholderne ved pilgrimsvandringerne.

Hun er af den opfattelse, at "dørtrinet" til kirken skal fjernes, så kirken bliver mere åben. Det arbejder hun meget for. Hun vil gerne, at kirken i højere grad "slår på tromme" for sig selv. Kirken skal være for alle.

Hun glæder sig meget til det store visionsprojekt med renovering og modernisering af kirken kan komme i gang. Grethe Libergren indrømmer, at kirken har mange skibe i søen, men hun synes også, at der skal være noget for alle.

Virket ved kirken har medført, at Grethe Libergren er blevet medlem af frivilligrådet i Brønderslev Kommune.

Mellem det frivillige virke i kirken slapper hun af i sin have. Hun sætter familien højt. Især datteren i Aalborg.

Som ung var Grethe Libergren servitrice. Hun er uddannet i farvehandel og har været sygehjælper, ligesom hun i et år drev DSB-kiosken i Brønderslev og har arbejdet på fabrik.