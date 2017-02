VESTHIMMERLAND: På baggrund af et vellykket forsøg på plejecenter Søndervang i Gedsted skal det nu dufte af hjemmelavet mad på alle de kommunale plejecenter i Vesthimmerland.

Kommunen har indført egenproduceret mad på alle plejecentre - torsdag kom plejecentrene i Løgstør, Farsø og Aalestrup med på vognen som de første - og senere kommer alle de øvrige med.

Det glæder formanden for Ældrerådet i Vesthimmerland, Erik Stagsted.

Hjemmelavet mad har nemlig stået øverst på ønskelisten hos Ældrerådet i mange, mange år.

- Vi har presset på og presset på overfor politikerne, og det er bare så dejligt, at beslutningen nu er gennemført.

- Det har været en lang proces, men en kamp værd at kæmpe, siger Erik Stagsted, der så sent som tirsdag var på Søndervang i Gedsted sammen med politikere fra Favrskov kommune, der havde taget turen til Vesthimmerland for at høre om erfaringerne.

- Det er en succes-historie i Gedsted. Det er den helt rigtige vej at gå, siger Erik Stagsted, som understreger, at det ikke er dyrere at producere mad lokalt - samt købe ind lokalt.

Henrik Ravn, der er leder af Plejecenter Bøgely i Løgstør, lægger ikke skjul på, at der på centret har været en del ekstra arbejde med at få det hele til at gå op forud for starten i går.

Men han ser mange fordele ved at aftensmaden laves på centret.

- Beboerne kan i fremtiden dagen igennem dufte, at aftensmaden er under udarbejdelse.

- Og så vil der også være enkelte beboere, som er så velfungerende, at de kan være med til at at lave mad, siger Henrik Ravn, der peger på, at appetitten hos beboerne forhåbentlige bliver stimuleret, når de kan dufte maden blive til.