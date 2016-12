HOBRO: Hvem skal afløse Ove Pedersen som cheftræner i Hobro IK?

Spørgsmålet har været aktuelt siden 28. november, hvor den rutinerede træner blev fyret i 1. divisionsklubben, og svaret kommer hele tiden nærmere.

- Vi er begyndt at holde samtaler, men vi har endnu ikke ansat nogen, fortæller sportschef Jens Hammer Sørensen, der kun har ét mål i foråret.

- Vi går efter at rykke op til sommer. Det vil jeg gerne sige. Alt andet ville være utroværdigt i forhold til fans, sponsorer, spillere og ledere i vores fodboldklub. Nogle vil måske mene, at det er dumt at melde ud, men jeg synes, det er befriende. Alle ved, hvad vi arbejder efter, og det kan jeg godt lide, forklarer Jens Hammer Sørensen.

Et nyt lag

Sportschefen afslører, at feltet af potentielle trænere er barberet ned til tre-fire emner, og Ove Pedersens afløser forventes at blive præsenteret inden årets udgang.

- Vores projekt løber ikke kun et halvt år frem i tiden. Derfor leder vi også efter en person, der kan udvikle klubben på længere sigt. Ove blev bedt om at flytte klubben i en mere professionel retning, da han blev ansat, og der har han gjort et fantastisk stykke arbejde. Vi er blevet meget mere professionelle i vores tilgang til det hele, og det har Ove en kæmpestor andel i. Nu står vi dog der, hvor der skal et nyt lag på, siger Jens Hammer Sørensen.

Sportschefen fastslår samtidig, at Allan Kuhn ikke har været til samtale i klubben, selvom den tidligere AaB-assistent har et varmt navn på rygtebørsen.