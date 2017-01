Han er ny formand for EU-Parlamentet

Stor interesse for orienteringsmøde

Elev idømt bøde for at slå lærer

Tre fængslet for drabsforsøg - offer i yderste livsfare

Nordjysk ejendomsinvestor tilstår svindel for millioner

Hjemmeholdet kom på sejrskurs kort ind i tredje periode. Colin Vock tilkæmpede sig pucken bag Gentoftes mål og sendte den flot ind til Mathias Bau, der ikke havde svært ved at score. I resten af perioden havde gæsterne teten, uden at få skudt hul på en velspillende Thomas Lilie i høgenes mål.

Udligningen gav tydeligvis gæsterne troen på, at de kunne få noget med fra Frederikshavn, og resten af perioden var helt lige, selvom hjemmeholdet havde de største muligheder. Samtidig tog kampen til i intensitet, hvilket blandt andet resulterede i tre udvisninger til høgene i anden periode.

I den anden ende af banen havde White Hawks-målmand Thomas Lilie næsten intet at lave, så det blev ved 1-0 efter første periode.

Siden havde høgene flere chancer for at udbygge føringen i første periode, men skarpheden var ikke helt i top.

Føringsmålet kom allerede efter godt to minutter, da Luka Vidmar elegant sendte pucken i nettet i power play. Mathias Bau stod for oplægget.

Dermed fastholder høgene rækkens tredjeplads, og holdet lægger pres på nummer to, Odense, der fredag har en svær udekamp i Esbjerg.

FREDERIKSHAVN: Det holdt hårdt, men Frederikshavn White Hawks kunne tirsdag med en 3-1 sejr hjemme over Gentofte Stars sætte yderligere tre point ind på kontoen.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies