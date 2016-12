FREDERIKSHAVN: Det blev ikke til den sjette sejr på stribe, da Frederikshavn White Hawks torsdag aften tabte til Metalligaens absolutte bundhold, Herlev Eagles, med 5-7 efter straffeslag.

Hjemmeholdet bragte sig planmæssigt foran, da Sebastian Svendsen blev spillet fri tæt under og mål Nick Olesen, hvorfra førstnævnte fik dirigeret pucken i mål.

Bare fem minutter senere blev det også til 2-0, da Marcus Pedersen fladt sendte pucken ind bag Herlevs målvogter, og det lignede den ventede walkover for hjemmeholdet.

Men stik mod spil og chancer gjorde gæsterne det i løbet af ingen tid til stillingen 2-3, da canadieren Brett Sonne via tre omstillinger sendte pucken ind bag Thomas Lilie i Frederikshavn-målet tre gange. Pludselig var det op ad bakke for hjemmeholdet.

Frederikshavnerne kom bedst ud til anden periode, og i powerplay gjorde Jeff Ulmer det så til 3-3 efter bare fire minutter spillet af perioden.

Men igen gav gæsterne problemer for hjemmeholdet, da David Sätmark gjorde det til 3-4 for Herlev-mandskabet.

Inden anden periodes afslutning fik hjemmeholdet imidlertid en periode med to mand i overtal foræret, og det udnyttede Steffen Frank til at udligne til 4-4.

Men kort tid efter fik Steffen Frank sig en ordenlig tur i isen, da han blev ramt af pucken fra tæt hold. Det sendte forwarden til tælling og det kostede ham samtidig en flækket læbe. Steffen Frank måtte efterfølgende støtte sig til holdkammeraterne, da han til et stort bifald skøjtede fra banen.

Episoden skete med et enkelt minut til pausen mellem anden og tredje periode, og kampens dommere besluttede at sende de to hold til pause før tid. I stedet blev den resterende tid af anden periode lagt til tredje periode.

Gæsterne voldte igen hjemmeholdet problemer fra tredje periodes start, da de på nok en omstilling gjorde det til 4-5 ved Lukas Nielsen.

I kampens sidste 12 minutter pressede hjemmeholdet på for den udlignende føring, der førte kampen i overtid.

Men heller ikke her fik Frederikshavnerne taget den afgørende føring, og kampen skulle afgøres i straffeslag.

Her brændte Frederikshavn begge sine skud, imens gæsterne udnyttede sine, og dermed tabte Frederikshavn til bundproppen.