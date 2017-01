BRØNDERSLEV: Højmessen skal tilbage til klokken 10 i Brønderslev Kirke. Det er et ønske fra menigheden.

På menighedsrådets januar-møde var højmesse-tidspunktet til debat, og sognepræst Gitte Lykke Andersen kunne fortælle, at menigheden ønsker højmesse klokken 10 og ikke klokken 10.30.

Spørgsmålet skal drøftes på menighedsrådets februar-møde.

Ole Stevns og Henrik Louis Simonsen mener, at man bør følge menighedens ønsker.

- Højmessen holdes på det tidspunkt, det passer menigheden, og ikke når det passer præsterne, sagde Ole Stevns.

For et halvt år siden blev tidspunktet ændret til klokken 10.30, så præsterne i den vestlige del af kommunen kan afløse hinanden. Der blev aftalt en prøveperiode på to år, men måske sker der ændringer langt før end prøveperioden er udløbet.

Ole Stevns mener, at klokken 10 er passende, så folk kan nå hjem til middag.

- Når højmessen er klokken 10.30, kan man ikke altid være hjemme til middag, hvis der er barnedåb med mere.

Ole Stevns var forleden til højmesse i Ø. Brønderslev Kirke klokken 11.

- Her var højmessen færdig klokken 11.55, men der sker også mere under en gudstjeneste i Brønderslev, bemærkede Ole Stevns.

Da tidspunktet blev ændret, var det Brønderslev Kirke, der tilpassede sig til Jerslev-Hellum-Mylund og De4Kirker. I menighedsrådet er stemningen for at følge menighedens ønsker, men den endelige beslutning træffes først i februar.