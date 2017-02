BRØNDERSLEV: Der blev i vinterferien hoppet til den store guldmedalje i Brønderslev Hallen. Hallen havde entreret med Hop & Rul.

Der var masser af hoppeborge, -puder med mere, som børnene kunne boltre sig i.

En nyskabelse var en Swipper. Her skulle børnene undgå at blive ramt af en svingarm - enten hoppe under eller over svingarmen.

En vild tyr var der også. Èn af dem, der afprøvede tyren, var seks-årige Adam Hanghøj.

- Jeg er med min mormor, fortæller Adam, mens han indtager den vilde rodeotyr.

- Det er bare en herlig dag, siger direktionssekretær Malene Fisker, der havde sønnen Lucas med. Han hyggede sig virkeligt, og var godt træt efter næsten en hel dag med masser af hop.

Carl Henrik Lyngs fra Hop & Rul fortæller, at flere hundrede besøgte arrangementet.

Han har haft meget travle uger. I ugerne 7 og 8 har han besøgt i alt 18 byer med sine hoppeborge med mere.