HORSENS: Forsvarsspilleren Martin Albrechtsen skifter Brøndby ud med AC Horsens, hvor han har underskrevet en aftale frem til sommeren 2017.

Det oplyser Horsens på klubbens hjemmeside.

36-årige Albrechtsen havde egentlig kontrakt med Brøndby sæsonen ud, men har ikke fået meget spilletid og har altså valgt at spille foråret i Horsens.

Horsens-træner Bo Henriksen mener, at midterforsvareren kommer til at bidrage med erfaring og ærgerrighed.

- Det siger alt om hans karakterstyrke og karaktertræk, at han vil droppe det sidste halve år i Brøndby og tage et halvt år i AC Horsens for at vise, at han stadig er en fantastisk spiller.

- Han kommer til AC Horsens med masser af power, energi og tro, og vi glæder os til at se ham i den gule trøje, siger Bo Henriksen.

Martin Albrechtsen er noteret for i alt 48 minutters superligafodbold i denne sæson fordelt på to kampe.

