FREDERIKSHAVN: En fælles indsats fra seks af Frederikshavns store hoteller og Arena Nord skal være med til at sikre flere store konferencer og firmafester lokalt. De opfordrer det lokale erhvervsliv til at spille ind med gode idéer.

Store oplevelser, 360 graders service til gæsterne og en fælles indsats for en ekstraordinær god oplevelse.

Det er med disse budskaber, at Arena Nord sammen med fem af Frederikshavns store hoteller: Scandic The Reef, Best Western hotel Herman Bang, Hotel Jutlandia, Hotel Frederikshavn, Danhostel Frederikshavn og Hotel Lisboa er indgået i et samarbejde om at formidle de muligheder, der kan tilbydes inden for større konferencer og firmafester i Frederikshavn. De syv aktører afholder en fælles udviklingsdag den 9. februar for at sikre et fælles formål og en fælles indsats.

En fælles indsats

Per Malmberg, direktør i Arena Nord udtaler om samarbejdet:

- Det handler om at kommunikere en fælles indsats, hvor vi fortæller ikke kun de lokale, men også regionalt og på landsplan, at vi kan noget anderledes i Frederikshavn. Som en samlet afsender med hotellerne og byen som samarbejdspartnere, sikrer vi, at gæsterne får et 360 graders arrangement, hvor der er sørget for alt. Hele vejen rundt. Med vores fælles budskab gør vi gæsterne bevidste om de muligheder og idéer, der foreligger, når der skal skræddersyes et arrangement, uanset om det gælder en kongres med op til 2000 deltagere, en messe, en konference eller et årsmøde med op til 1600 siddende gæster, siger han.

Udviklingsdagen bliver afholdt ved Arena Nord, hvor samarbejdspartnerne dedikeret giver et kald til de potentielle både offentlige og private virksomheder, der kunne have interesse i at afholde et arrangement i Frederikshavn.

Uudnyttet potentiale

Marianne Bredevang, direktør for Scandic the Reef, opfordrer på vegne af hotellerne det lokale erhvervsliv til at spille med og komme med inputs:

- Vi ønsker at udnytte et for os set uudnyttet potentiale for at kunne bidrage til væksten her i byen, og derfor slår vi nu kræfterne sammen. Vi ønsker at vi med vores værditilbud kan være med til at tiltrække mange nye gæster til byen, og således kan være med til at sætte gang i yderligere vækst i Frederikshavn. Vi ved, at der bliver holdt mange årsmøder, så hvorfor ikke få Frederikshavn på det landkort? Vi vil rigtig gerne have nogle tips, hvis de lokale virksomheder har nogle gode idéer og tips til arrangementer eller årsmøder, som lige så godt kunne ligge her. Vi skal gerne bruge de relationer, vi har i byen, til at trække flere arrangementer hertil til glæde for hele det lokale erhvervsliv, siger hun.

Positivt spin off

I Erhvervshus Nord ser erhvervsdirektør Niels Bay Christensen yderst positivt på samarbejdet om erhvervsturisme:

- Vi ved, at store events har potentialet til at drive en erhvervsøkonomi, der er større end sin egen, ved at gæsterne også benytter sig af andre tilbud, når de er i byen. Ved at rykke sammen i et fællesskab om at tiltrække store arrangementer kan man nå meget længere, så det er et rigtig godt initiativ, som Arena Nord og de fem hoteller har taget, der kan give et positivt spin off for andre lokale virksomheder, siger Niels Bay Christensen.

Hvorfor Frederikshavn

Europas største hovedfærdselsåre, E45, ender i Frederikshavn. Og så begynder eventyret! Frederikshavn emmer året rundt af rustik charme og byder på krigsskibe, hyggelige caféer, en bred variation af fantastiske hoteller med senge kapacitet op til 1000 gæster samt idylliske strande, som turister fra hele verden strømmer til for at opleve.

ARENA NORD er med sine 15.000 m2 det største konference- og kulturcenter nord for Limfjorden. Arenaen fungerer som et fleksibelt rum, der ved hjælp af mobile tribuner kan skifte form og funktion og danne ramme for alle former for begivenheder. Det er derfor muligt at placere tilskuere hele vejen rundt om begivenheden, og formen skaber grundlag for intense og enestående konference- og kulturoplevelser.

Virksomheder, der har et godt tip eller ønsker at høre mere om de mange muligheder, er velkomne til at kontakte en af de syv samarbejdspartnere.