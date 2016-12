SYVSTEN: Landsdelens førende håndboldklub, Vendsyssel Håndbold, måtte aflyse sin træning tirsdag aften i Syvstenhallen.

Mandag morgen blev der nemlig lukket for strømmen i den gamle idrætshal i Syvsten.

Frederikshavn Kommune havde ikke betalt den sidste a-conto faktura fra energiselskabet Eniig (tidligere EnergiNord), og efter flere rykkere valgte energiselskabet den ultimative løsning at lukke for strømmen.

Træningen aflyst

Syvstenhallen er opvarmet fra en gaskedel, der også satte ud, da strømmen forsvandt, så lynhurtigt var der iskoldt i Syvstenhallen.

Vendsyssel Håndbold forsøgte at flytte 1. divisionsholdet træning, men det kunne ikke lade sig gøre, da alle andre haller var i brug, så i sidste øjeblik måtte vi aflyse træningen, oplyser direktør Jan Hansen.

Onsdag eftermiddag åbnede energiselskabet igen for strømmen, men Syvsten IF og Sæby Håndbold Klub blev også berørt af den svigtende energiforsyning, og Vagn Frimer Jensen, formand for Sæby HK, undrer sig over, at der skal gå tre dage inden strømmen er tilbage og han har kun hovedrysten til overs for kommunens håndtering af sagen.

Festen måtte flyttes

Syvsten IF måtte opgive at spille badminton i hallen, indholdet af deres frysere i cafeteriet var tøet op, og foreningens afslutningsfest tirsdag aften måtte de i sidste øjeblik flytte til Sæby Fritidscenter.

- En menneskelig fejl

Ifølge Lars Falk Hoffmann, kultur- og fritidschef i Frederikshavn Kommune, er der tale om en menneskelig fejl.

- Det er dybt irriterende og meget beklageligt. Vi kan kun undskylde og love, at vi vil gøre, hvad vi kan for at undersøge, hvordan det kan ske, så det ikke gentager sig, siger Lars Falk Hoffmann.

- Regningen er simpelthen faldet ned mellem to stole. Den er sendt til ét center i kommunen, der så sender den videre til et andet, men hvorfor det sker lige nu, det ved jeg simpelthen ikke. Vi har haft den hal i hundrede år og har mig bekendt altid betalt vores regninger til tiden, siger Lars Falk Hoffmann.

- Udvalgsformand: Kritisabelt

Ifølge centerchefen blev regningen betalt i fredags. Kommunen sendte et skærmbillede af fakturaen til energiselskabet, men da pengene ikke var overført mandag morgen, lukkede Eniig for strømmen.

Byrådsmedlem Mogens Brag (V), der er formand for kultur- og fritidsudvalget, ærgrer sig over miseren og beklager de gener, det har givet for Syvstenhallens brugere.

- Det er selvfølgelig kritisabelt. Vi kan kun lægge os ned og beklage, at kan ske, siger Mogens Brag.