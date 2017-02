SUNDBY MORS: Torsdag formiddag gik det galt igen ved broen over A 26 ved Sundby.

En lastbil med en kran var for høj og ramte undersiden af broen og for at få fjernet kranstumper og lastbil har det været nødvendigt for beredskabet på Mors at spærre vejen kortvarigt.

Vejen er nu ryddet og hovedvejen åben igen.

Vejdirektoratet skal senere have undersøgt broen for eventuelle skader.