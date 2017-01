FREDERIKSHAVN: Christine Lunde er direktør for Marcod, som lever af at få folk til at netværke og arbejde sammen om konkrete opgaver. Det er hun selv en af de allerbedste til. Ellers får man ikke over 200 mennesker til at møde op til en reception i anledning af ens runde fødselsdag. Det betød blandt andet, at hun der selv er tilflytter fra Lolland fik både et frederikshavner og et Skagen-hurra. For hun kender folk i hele Nordjylland og resten af det blå Danmark.

En af grundene til at, hun er vellidt og respekteret, er at hun er direkte og målrettet i sit arbejde.

Skulle gæsterne være i tvivl, så pointerede hovedpersonen i sin velkomst-tale, at når nu hun havde folks opmærksomhed, så ville hun fortælle, hvad Marcod arbejder med.

Det gjorde hun så ganske grundigt, og hun takkede desuden et hav af mennesker for at bakke op om Marcod.

Afslutningsvis opfordrede hun gæsterne til at netværke og lave en aftale, for det var en væsentlig grund til at Marcod havde inviteret, lod hun forstå.

Men det kom også til at handle om Christine Lunde selv i de efterfølgende taler fra blandt andet fra hendes bestyrelsesformand i Marcod Poul Knudsgaard, der roste hendes store talent for at kommunikere.

Borgmester Birgit Hansen talte om at være en ambitiøs kvinde:

Jeg læste engang en terapeut skrive: Der er INTET galt i at være ambitiøs og tilstræbe magt som kvinde. Der er absolut heller intet galt i at nå til tops i erhvervslivet, blive økonomisk uafhængig eller være stærk. Vær blot klar over, at når du vælger adfærden, vælger du også konsekvensen.De fleste mænd er ikke BANGE for stærke kvinder. De fleste mænd GIDER dem bare ikke!.Og dét er der en meget naturlig forklaring på - bogstaveligt talt.

Mænd er netop tiltrukket af kvinder fordi de er ANDERLEDES end mænd. Fordi kvinder har evner, karaktertræk og adfærd, som mænd IKKE besidder. Det er jo en af de smukke ting ved menneskets evolution; at kønnene er biologisk udviklet til at komplimentere hinanden - ikke konkurrere imod hinanden.

Okay så...

Du færdes oftest i en mandeverden i det maritime.

Christine - jeg vil bare sige - uanset - der er intet i vejen med at være ambitiøs - det er du - og ved du hvad?

Godt du ikke skal ud på det marked - du er heldigvis godt gift. For hvis det står til troende, hvad terapeuten udtaler - så var du dømt til ensomhed - for du besidder alle de egenskaber.

Og det er præcis dem, vi hylder dig for.