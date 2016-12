HANSTHOLM: En familie på Egevænget i Hanstholm kommer ikke til at fejre nytårsaften i hjemlige omgivelser efter en voldsom brand lørdag eftermiddag.

Der er tale om et vinkelhus, hvor den ene vinkel har fået store brand-, sod- og vandskader. Indsatsleder Henrik Gade Jespersen, Nordjyllands Beredskab, der hermed var ude til sin anden brand på få timer, fortæller:

- Vi fik ret hurtigt dæmpet branden ned med to rør (brandslanger, red.) og senere et enkelt til og et røgdykkerhold. Men taget nåede at brænde igennem, hele første sal er sod- og røgskadet, og stueetagen er vandskadet efter slukningsarbejdet, siger han.

Alarmen indløb klokken 15.48. Årsagen til branden kendes ikke.

- Vi kan se, at ilden er opstået midt i rummet. Familien var netop flyttet ind, men brugte kun første sal til opbevaring, så brandårsagen kender vi ikke, siger Henrik Gade Jespersen.