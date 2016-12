HIRTSHALS: Nordjyllands Beredskab i Hjørring blev søndag ved 18-tiden kaldt til ildebrand i Hirtshals.

Det var på Park Allé, hvor en beboer var kommet hjem til et røgfyldt hus.

Mindre end en time senere var beredskabet dog ved at pakke sammen igen. Ilden var gået ud af sig selv, så opgaven bestod kun i at få luftet ud. Tilbage stod dog stadig et røgskadet hus.

Ingen personer var i fare i forbindelse med branden. Brandårsagen skal nu undersøges nærmere.