FREDERIKSHAVN: Hvad skal vi med Danmarkskanonen? Med DR-journalist Clement Kjersgaard som ordstyrer stiller en paneldebat skarpt på tidligere kulturminister Bertel Haarders projekt, som blev offentliggjort i december 2016. Det hele sker mandag 6. februar, kl. 19.30 på Frederikshavn Bibliotek - og alle er velkommen!

Panelet består af:

Birgit Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune, Marianne Jelved, tidligere kulturminister og medlem af Folketinget, Christine Lunde, direktør for MARCOD, Jacob Risgaard, marketingsdirektør og medejer hos coolshop.dk, Flemming Thingbak, direktør for foreningen Aalborg City og Gert Nygaard, Skolechef for Distrikt Nord i Frederikshavn kommune.

DR-journalist Clement Kjersgaard er aftenens ordstyrer, og han vil uden tvivl sørge for, at der kommer fokus på de danske værdier.

Frederikshavn og DK-kanonen

I december 2016 offentliggjorde Kulturministeriet den nye Danmarkskanon, som tidligere kulturminister Bertel Haarder satte i gang. Et projekt, der skulle bevidstgøre om de historiske og kulturelle samfundsværdier, traditioner og begivenheder, som i særlig grad har formet samfundet og befolkningen i Danmark.

- I Frederikshavn har biblioteket afholdt to arrangementer i regi af Danmarkskanon og de kulturelle værdier i vores land, hvor vi har diskuteret danske værdier med unge og med nydanskere, fortæller Anette Ravnholt, Centerchef i Bibliotek & Borgerservice.

- Desuden har vi fokus på det danske sprog og den danske væremåde med Café Danish i både Frederikshavn og Skagen, og nu er Danmarkskanonen så kommet. Så vi ser det som en fantastisk mulighed for at debattere, hvad vi i Frederikshavn Kommune kan bruge en sådan kanon til.

Fri entre

Det bliver spændende at høre, hvad aftenens paneldeltagere mener, og alle der har lyst til at komme og høre med og evt. blande sig i debatten får mulighed for det, når der senere på aftenen bliver lejlighed til at stille spørgsmål eller kommentarer.

Der er fri entré til debatten, der afholdes på Frederikshavn Bibliotek, Parallelvej 16, Frederikshavn.