FREDERIKSHAVN: Hvilke tanker gør foreningslivet i Frederikshavn sig?

Hvad skal der ske i Rådhusparken, i Arena Nord Parken og på Frederikshavn Stadion?

De spørgsmål sætter Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) til debat på et åbent medlemsmøde i Badstuen i Maskinhallen tirsdag den 24. januar kl. 18.30-20.30.

Det er det fjerde af i alt otte orienterings- og debatmøder rundt omkring i kommunen, som FUF inviterer til.

- Pengene kan kun bruges én gang. Det er ingen hemmelighed, at FUF er glade for nye initiativer, men skeptiske i forhold til placeringen (Rådhusparken) og gerne ser, at der skabes sammenhæng mellem byens fritidsaktivitetscentre. Der bør skabes levende områder med mange besøgende. FUF savner, at se nogen tage aktivt ejerskab af sådanne installationer for børn og unge uden for foreningernes fællesskaber, eller at der i det mindste henvises til værdiskabelsen i andre sammenlignelige kommuner, skriver FUF-formand Henrik Carlsen i invitationen til medlemsmødet den 24. januar.