BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: En række områder inden for social- og sundhedsudvalgets områder rammes af besparelser.

Brønderslev Kommune har haft PricewaterhouseCoopers til at rette luppen mod alle områder, hvor der er mulighed for besparelser.

I år skal der spares 6,3 millioner kroner for at leve op til det budget, der er udarbejdet.

- Formålet er at komme ned på landsgennemsnittet på de områder, hvor vi er over Men det er en svær og langvarig proces, der tager tid, idet mange sager skal revurderes, fortæller formand for social- og sundhedsudvalget, Ole Jespersgaard (S).