FREDERIKSHAVN: - Om 10 år er det ikke borgere fra Herning eller Odense, der flytter til Frederikshavn. Det er folk fra Gdansk og Stettin, der kommer herop for at stå bag skærebrænderne på havnen. Så skal vi være klar til at tage imod dem.

Det sagde Morten Vestergaard, grundlægger af VMS Group, på tirsdagens politiske debatmøde i Møllehuset.

Frederikshavn Erhvervsforening satte fokus på vækstskabende initiativer, og rekruttering af arbejdskraft, og bosætning blev et hovedtema.

Ældre huse i midtbyen

Carsten Kassow, Nybolig Frederikshavn, der netop har solgt to ældre huse i midtbyen til polske familier, understregede, at det er vigtigt med den slags boliger til nye tilflyttere.

- Energirenovering af den gamle boligmasse giver arbejde til lokale håndværkere i modsætning til typehusfirmaer, der oftest kommer udefra, sagde ejendomsmægleren fra Nybolig.

Almina Nikontovic, kommunens bosætningskonsulent, var måske den, der fik mest med hjem fra mødet. Borgmester Birgit Hansen (S) lovede nemlig, at hendes kontrakt, der udløber i september, bliver forlænget, og Klaus Hjulmand (LA) opfordrede til at følge Hjørring og ansætte yderligere to bosætningskonsulenter.

Han foreslog desuden, at Frederikshavn bliver testkommune for selvkørende biler, mens Bjarne Fjordbak (K) agiterede for en arkitektkonkurrence om et ansigtsløft til Frederikshavn midtby:

- Lad os få vandet op i byen. Det vil give et miljø, som Rom vil misunde os.

Vækst er godt, men...

Jytte Høyrup (V) kritiserede de lange sagsbehandlingstider og efterlyste nye initiativer.

- Vi skal ikke være en nej-kommune og går snart i stå, sagde Venstres borgmesterkandidat, der fortalte om landmænd, der får deres tilladelser beskåret:

- Det ville aldrig ske i Hjørring Kommune, fortæller de. Det må ikke være en ulempe at drive landbrug i Frederikshavn Kommune.

Birgit Hansens (S) svar er, at tid ikke er det eneste, der betyder noget.

- Ting tager tid, og vi skal også se på kvaliteten i sagsbehandlingen.

Ida Skov (EL) sagde at vækst er godt, men ikke hvilken som helst form for vækst. Vi skal også tænke på miljøet og klimaet og ikke mindst arbejdsmiljøet.

Christina Lykke Eriksen (SF) pegede på, at tilflyttere også er nomadefamilier og andre, der belaster kommunekassen. Borgere, som vi også skal kunne tage hånd om, mens Carsten Sørensen (DF) opfordrede til en mere proaktiv tilgang og udnytte de store muligheder i for eksempel lystfiskeri fra den nye mole, ophugning af platforme og vindmøller, erhvervs- og naturturisme.