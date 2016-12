BRØNDERSLEV: 2016 slutter økonomisk godt for Brønderslev Idrætsforenings bordtennisafdeling. Det fortæller en glad formand, Thomas Krog til NORDJYSKE.

- BI-Bordtennis har gennem flere år fået penge som Roadhouse i Brønderslev skal udlodde til foreninger i Brønderslev. Det har været en stor og helt uundværlig del af klubbens økonomi. Nu har Skat ændret reglerne, så alle udbetalinger sker via ansøgninger til Skat. En overgangsordning sikrer, at foreninger, der som BI-Bordtennis har fået penge gennem de senere år, også får penge i de to overgangsår 2016 og 2017.

Derfor har BI-Bordtennis budgetteret med penge og ageret ud fra, at pengene ville komme ind på kontoen. Men pengene kom ikke som ventet 1. juli. Da Skat blev kontaktet om baggrunden for det, var svaret, at Skat aldrig havde modtaget en ansøgning.

- Det blev en lang kamp, som har krævet en hel del ressourcer. Heldigvis havde vi en kvittering på, at vores ansøgning var sendt. Selv om Skat i første omgang ikke vil anerkende, at det var bevis nok, blev kvitteringen i sidste ende alligevel afgørende, fortæller Thomas Krog, der mest af alt er lettet over, at pengene plus renter nu er gået ind på klubbens konto. Den økonomiske usikkerhed hele efteråret har selvfølgelig også haft konsekvenser for, hvordan vi har kørt klubben. Der er blevet knoklet og sparet for at reducere, det der lignede et massivt underskud, mest muligt. Selv om det nu er sket mere brat, end vi havde planlagt er indsatsen brugbar, for når vi skriver 2018 er overgangsordningen slut og BI-Bordtennis kan ikke længere regne med pengene. Vi er dybt taknemmelige for, at Roadhouse har tænkt på os, og nu er vi også forberedt på et liv uden det store enkeltbeløb, slutter Thomas Krog.