BRØNDERSLEV: Ikke alle er lige så fikse på fingrene som Egon Olsen fra Olsen Banden, når det gælder om at åbne pengeskabe.

Ifølge døgnrapporten fra Nordjyllands Politi måtte ukendte indbrudstyve således opgive at opbryde et pengeskab i en villa på Frederiksgade i Brønderslev onsdag aften.

Tyvene kom ind ved at opbryde en terrassedør ved hjælp af et koben, og de gennemrodede skuffer og skabe i villaen. Det lykkedes tyvene at finde frem til et pengeskab, som de forsøgte at opbryde - men altså forgæves, ifølge politiet.

Til gengæld stak tyvene af med to bærbare computere og et par smykkedele.

Indbruddet skete onsdag mellem kl. 17.45 og 21.