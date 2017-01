BRØNDERSLEV: En ejendom i Algade har været udsat for indbrud. Det vides ikke, hvordan tyven er kommet ind i huset, men vedkommende er gået ud af terrassedøren. Med sig havde tyven smykker og ure. Indbruddet er sket mellem 30. december klokken 16.30 og 1. januar kl. 15.30

