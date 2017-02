BRØNDERSLEV: Det lykkedes ikke tyve at komme ind i en villa på Baldersvej i Brønderslev søndag i løbet af dagen. Da beboeren kom hjem stod døren halvt åben. Det lykkedes til gengæld tyve at bryde ind ved at smide en sten gennem en rude i en hoveddør i en landejendom på Løkkensvej i Brønderslev mellem lørdag eftermiddag og søndag over middag. Huset er blevet rodet igennem og tyvene har taget lidt af hvert med sig. Blandt andet en induktionskogeplade fra Electrolux, en stol med skammel og en Georg Jensen lysestage.