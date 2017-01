DRONNINGLUND: Ml. 13. januar kl. 15.00 og 15. januar kl. 13.50: Der har været indbrud på Bjeldbakken i Agersted. Et vindue er opbrudt, og huset gennemrodet. Der er endnu ikke overblik over, hvad der er stjålet.

Ml. 14. januar kl. 08.00 og 15. januar kl. 17.00: Der har været et tyveri på Dronninglund Gymnasium på Søndervangsvej. Der er stjålet en pung indeholdende en del personlige papirer samt 1.000 kr. i kontanter.

17. januar ml. kl. 07.45 og 13.45: En villa på Præstbrovej i Agersted har været udsat for indbrud, og der er stjålet en massagestol og to fjernsyn (40" og 42"). Fra et skur ved villaen er der stjålet hånd- og el-værktøj og en PGO Scooter (registreringsnummer: AS 6282). Gerningsmændene er kommet ind ved at bryde et vindue op.

18. januar: En mand parkerede sin bil ulovligt på Hylholtvej i Rørholt. Det opdagede en politipatrulje, og da de ville se kørekortet, viste det sig, at han ikke havde et sådant. Det var altså to forseelser på én gang.

20. januar ml. kl. 06.30 og 06.45: En Kia Rio, som holdt parkeret på Bokærsvej i Asaa har i dette korte tidsrum fået knust forruden.

Hvis man har oplysninger, som kan medvirke til opklaring af ovenstående, så ring 114.